Van'da Sıfır Atık Vakfı ile kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş birliğinde düzenlenen Gelecek İçin Van Gölü Havzası – Ortak Akıl Platformu/Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı’nın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Van Gölü Havzası'nın yönetimine ilişkin kapsamlı öneriler yer aldı.

Bildirgede, havzanın tek çatı altında yönetilmesini sağlayacak özerk bir yönetim modeli oluşturulması, dijital yönetim merkezi kurulması ve koruma planlarının mekansal planlamayla bütünleştirilmesi tavsiye edildi.

Sonuç bildirgesinde, Van Gölü Havzası için tüzel kişiliğe sahip özerk bir havza yönetim modeli oluşturulması ve yetki ile sorumlulukları belirleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin hazırlanması önerildi. Ayrıca bağımsız mali özerkliğe ve tek bütçeli yapıya sahip Van Gölü Havzası Dijital Yönetim Merkezi Üst Kurulu’nun kurulması, Havza Koruma Eylem Planı'nın mekansal planlarla bütünleştirilmesi gibi tavsiyeler bildirgede yer aldı.

Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel, çalıştayın Van Gölü'nün geleceği açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının aynı platformda bir araya gelmesini, Van Gölü'nün korunmasına yönelik ortak iradenin göstergesi olarak değerlendirdi.

“VAN GÖLÜ’NÜN GELECEĞİ AÇISINDAN SON YILLARIN EN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ OLDU”

Özel, çalıştaylarda alınan kararların tek başına yeterli olmadığını, esas önemli olanın bu kararların uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz günlerde Van’da düzenlenen “Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı”, Van Gölü’nün geleceği açısından son yılların en önemli buluşmalarından biri oldu.

Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında bir araya gelmesi, Van Gölü’nün korunması konusunda ortak bir iradenin oluştuğunu gösterdi. Elbette çalıştaylarda alınan kararlar tek başına yeterli değil, asıl önemli olan, bu kararların uygulamaya konulması ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçirilmesi.

Eğer çalıştayda ortaya konulan öneriler kararlılıkla uygulanırsa, Van Gölü’nün su kalitesinin korunması, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi, kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir ekosistem bırakılması adına çok önemli kazanımlar elde edilecektir.” dedi.

“EN ÖNEMSEDİĞİMİZ KONULARDAN BİRİ VAN GÖLÜ ALAN BAŞKANLIĞI’NIN HAYATA GEÇİRİLMESİ”

Van Gölü Alan Başkanlığı'nın kurulmasının, uzun süredir gündeme getirdikleri başlıklardan biri olduğunu dile getiren Özel, “Bizim en çok önemsediğimiz konulardan biri ise Van Gölü Alan Başkanlığı’nın hayata geçirilmesidir.

Vangölü Aktivistleri olarak yıllardır bunu dile getiriyoruz, çünkü Van Gölü ile ilgili birçok kurum önemli çalışmalar yürütüyor ancak yetki ve sorumlulukların farklı kurumlar arasında dağılmış olması zaman zaman koordinasyon eksikliğine neden olabiliyor.

Van Gölü Alan Başkanlığı; koruma, planlama, bilimsel araştırmalar, çevre yönetimi, turizm ve kültürel miras çalışmalarını tek bir çatı altında koordine edecek güçlü bir yönetim modeli oluşturacaktır. Böyle bir yapı, kurumlar arasında eş güdümü artırırken, alınan kararların daha hızlı uygulanmasına ve uzun vadeli politikaların kararlılıkla sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

“VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASINDA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”

Alan Başkanlığı modelinin koruma, planlama, bilimsel araştırmalar, çevre yönetimi, turizm ve kültürel miras çalışmalarını tek çatı altında koordine edecek bir yönetim yapısı oluşturacağını kaydeden Özel, bu modelin kurumlar arasındaki eş güdümü artıracağını, alınan kararların daha hızlı uygulanmasına ve uzun vadeli politikaların sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Çalıştayda bu konunun gündeme gelmiş olmasını son derece değerli buluyoruz, bu yaklaşımın somut adımlarla desteklenmesi halinde Van Gölü’nün korunmasında yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz. Van Gölü yalnızca Van’ın veya bölgenin değil, Türkiye’nin ve dünyanın önemli doğal miraslarından biridir.

Bu mirası korumanın yolu; bilimsel veriler ışığında, kamu, üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplumun birlikte hareket ettiği güçlü bir yönetim modelinden geçmektedir. Van Gölü Alan Başkanlığı da bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biridir. Biz Vangölü Aktivistleri olarak, 11 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Van Gölü’nün sesi olmaya, alınan kararların takipçisi olmaya ve üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz.”