Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 502, yazılı ve sözlü sınavla ise 67 personel olmak üzere toplam 569 kişiyi işe alacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2024 KPSS (B) Grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puan sıralaması esas alınarak iki ayrı ilanda toplam 569 personelin istihdam edileceği belirtildi.

Personel alımı kapsamında Van’a; yazılı ve sözlü sınav olmaksızın 1 büro personeli, 2 destek personeli (erkek) ve yazılı-sözlü sınava tabi tutulmak üzere 1 teknisyen kadrosu ayrıldı.

GENEL ŞARTLAR NELER?

-Türk vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvurular elektronik ortamda 15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

-Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı İşe Alım İşlemleri hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

-Adaylar, öğrenim durumlarına göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

-Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

İlanın tüm detaylarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı başlığı altında yer alan bağlantı üzerinden ulaşılabilecek.