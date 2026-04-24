Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van-Erciş Karayolu üzerinde yapımını sürdürdüğü, 11 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 57 bin 613 metrekarelik Şehirler Arası Otobüs Terminali hızla yükseliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek olan projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl temeli atılan şehirlerarası otobüs terminali inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.” ifadelerine yer verildi.

“VAN’IN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Açıklamada; “Yüzde 55 civarında fiziki gerçeklemeye ulaşan otogar projesinde, kaba inşaat, altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ederken, modern mimarisi, geniş hizmet alanları ve ulaşım bağlantılarıyla öne çıkan terminal, Van’ın gelişimine önemli katkı sağlayacak.” denildi.

“ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Çevre Yolu’na entegre şekilde yapılan otobüs terminali, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere yatay mimariye uygun şekilde inşa ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeyle, mevcut otogarın oluşturduğu trafik yükü şehir dışına taşınarak, trafiğin rahatlatılması da hedefleniyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini inşaat alanında ekipler titiz bir çalışma yürütüyor.

Modern yapısıyla dikkat çeken otobüs terminali projesinde; araç bakım istasyonu, emanet birimi, ticari alanlar, sosyal alanlar, WC’ler, bebek bakım odaları, mescit, bekleme alanı, mutfak, çok amaçlı salon, idari birimler, bekleme alanı, personel ofisleri, sığınak, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Projenin kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, yeni otogar ile birlikte, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir hizmete kavuşması planlanıyor.”