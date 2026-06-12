Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilecek sergide, hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

209 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve gerekli yasal izinler doğrultusunda hazırlanan sergide, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen toplam 209 eser yer alacak.

Sergide; yağlı boya, karakalem, epoksi, hat sanatı, naht sanatı, filografi, ahşap oyma, tezhip, keçe sanatı, vitray sanatı, pasta rölyefi, ahşap yakma ve folyo çalışması olmak üzere 13 farklı sanat tekniği kullanılarak hazırlanan eserler sergilenecek.

Geleneksel el sanatlarından modern sanat uygulamalarına kadar uzanan geniş yelpazedeki eserler, ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının da bir yansıması olacak.

AÇILIŞ 15 HAZİRAN’DA YAPILACAK

“Duvarların Ötesinde Sanat” sergisinin açılışı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Yoğun katılım ile açılması planlanan sergi, 15-20 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

ATATÜRK SANAT GALERİSİ’NDE ZİYARETE AÇIK OLACAK

Sergi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sanat Sokağı'nın yanında bulunan İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlenecek.

Vatandaşlar sergiyi 15-20 Haziran tarihleri arasında her gün 14.00 ile 21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

ELDE EDİLEN GELİR HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK

Sergide yer alan tüm eserler satışa sunulacak. Eserlerin satışından elde edilecek gelirler ise hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim faaliyetleri ile üretim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanlığı'nın bu amaçla oluşturulan resmi hesabına aktarılacak.