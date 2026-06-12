Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen kapanış programında konuşan Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi ve Proje Koordinatörü Emre Zeki Karagöl, etkinliğin temel amacının üniversite öğrencilerinde farkındalık oluşturmak ve hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği sağlamak olduğunu belirtti.

Fikrin ilk paylaşıldığı andan itibaren üniversite öğrencilerinin büyük bir hızla gönüllü olduğunu dile getiren Karagöl, çalışmanın hastane yönetimi tarafından da çok olumlu karşılandığını ifade etti. Hastanenin sosyal hayattaki görünürlüğünü artırmak ve tedavi gören çocukların süreçlerine insani bir boyut kazandırmak amacıyla yola çıkılan projede, paydaş kurumlar arasında güçlü bir uyum yakalandığı vurgulandı.

Etkinlik çerçevesinde 8 hafta boyunca cuma günleri çocuklarla bir araya gelen gönüllü öğrenciler, evlerinde hazırladıkları oyunlar ve el işi faaliyetleriyle çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Konuya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, projenin ilk etabını başarıyla neticelendirdiklerini belirtti. Projenin ikinci turunun ise eylül ayından itibaren daha kapsamlı bir şekilde devam etmesi için gerekli ön görüşmelerin yapıldığını ifade eden Büyükelçi Karagöl, "Kafamızdaki temel proje yönelim; bu pırıl pırıl arkadaşların dünyanın sadece sınav olmadığını, üniversite olmadığını, dışarıda bir hayatın olduğunu, çok zorluklar yaşayan insanların zor şartlarda bu hayatı sürdürdüklerini görmelerini istememdi. Hastalarımızın, hasta çocuklarımızın tedavi süreçlerine katkı sağlamayı amaçladık.

Yani küçücük bir mikron, bir milim o çocukların hayatlarını değiştirebileceksek, o sürece bir katkı sağlayabileceksek çok mutlu oluruz diye düşündük. Sekiz hafta boyunca çocukların ne kadar ilgiye aç olduklarını gördüm. Temel çocuk hakkı olan oyun ve ilgiyi, elimizden geldiğince cuma günleri doldurmaya çalıştık.

Çok insani bir konuya imza attık. Hep beraber ve gelecekteki iş birliğimizin de ilk adımı olacaktır umarım. Eylül ayından itibaren tekrar sizleri görebilmek ümidiyle Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi olarak çok teşekkür ederim" dedi.

Programa Hastane Başhekim yardımcıları Op. Dr. Mert Cenker Güney, Uzman Dr. Ahmet Şen ve Uzman Dr. Serdanur Özdemir ile öğrenciler katıldı.