İlçeye yeni atanan Kaymakam Volkan Hülür, göreve başladığı ilk günden itibaren makam odasının kapılarını halka açmakla kalmadı, makamı adeta Yüksekova’nın sokaklarına, kahvehanelerine ve parklarına taşıdı. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise sadece bir yönetici gibi değil, tam anlamıyla "Yüksekovalı bir komşu" gibi yaşaması.

Günün erken saatlerinde esnafa "Hayırlı işler" diyerek selam veren, dertlerini dinleyen Kaymakam Hülür, mesai bitiminde ise tüm unvanlarından sıyrılıp sadece bir "baba" ve "vatandaş" olarak caddelerde yerini alıyor. Hafta sonları ya da akşam üzerleri çocuklarıyla birlikte Yüksekova parklarında vakit geçiren, çarşıda alışveriş yapan Hülür’ü gören ilçe sakinleri takdirlerini gizleyemiyor.

Protokol barikatlarını, koruma duvarlarını ve bürokratik mesafeleri tamamen ortadan kaldıran bu tablo, Yüksekova sokaklarında uzun zamandır özlenen bir samimiyeti yeşertiyor.

Vatandaşlar, bir kaymakamı çocuklarının elinden tutup parkta yürürken, markette sıra beklerken ya da bir çay ocağında tabureye oturup sıradan bir vatandaş gibi çayını yudumlarken görmenin mutluluğunu yaşıyor. İlçede konuşulan en güzel detaylardan biri de Kaymakam Hülür’ün çat kapı yaptığı aile ziyaretleri.

Lüks sofralara değil, vatandaşın yer sofrasına diz kırıp oturan, çocuklarla yakından ilgilenen ve halkın sorunlarını birinci ağızdan yerinde dinleyen Hülür, devletin şefkatli ve sıcak yüzünü en saf haliyle hissettiriyor.

Yüksekova’nın zorlu coğrafyasında, halkla kurulan bu gönül köprüsü sadece bir sempati toplama çabası değil; aynı zamanda ilçenin sosyal ve kültürel dinamiklerine doğrudan dokunan modern bir yönetim anlayışının eseri. Volkan Hülür’ün "halkla beraber, halk gibi" süren bu yaşam tarzı, devlet-millet bütünleşmesinin en güzel ve en somut örneği olarak hafızalara kazınıyor.