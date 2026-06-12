Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait illere göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ile bu kütüphanelerde bulunan materyal sayılarını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait 43 bin 466 kütüphane bulunurken, Van'da 804 kütüphane olduğu kaydedildi.

2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanında bin 302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ile 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi hizmet verdi. Bu dönemde kitap sayısı 117 milyon 981 bin 058 oldu.

Bir önceki yıla göre kitap sayıları incelendiğinde; kitap sayısı Milli Kütüphane yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 018, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782, üniversite kütüphanelerinde yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378, halk kütüphanelerinde yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851 oldu.

Van’da 2025 yılı itibarıyla kütüphane sayısı 749, zenginleştirilmiş kütüphane sayısı ise 55 olarak kaydedildi. Böylece il genelindeki toplam kütüphane sayısı 804’e ulaştı. Van’daki kütüphanelerin 714’ü resmi okullarda, 42’si özel okullarda ve 48’i özel kurslarda bulunuyor.

Van genelindeki kütüphanelerde yer alan toplam kitap sayısı 1 milyon 189 bin 262 olarak açıklanırken, bu kitapların 1 milyon 168 bin 520’si resmi okul kütüphanelerinde, 18 bin 598’i özel okul kütüphanelerinde, 2 bin 144’ü ise özel kurs kütüphanelerinde yer aldı.

Van’da 2024 yılında toplam kütüphane sayısı 766 olurken, 2025 yılında bu sayı 804’e yükseldi. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre 38 adet artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 5 oldu.

Kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı ise 2024 yılında 1 milyon 40 bin 237 iken, 2025 yılında 1 milyon 189 bin 262’ye çıktı. Kitap sayısı bir önceki yıla göre 149 bin 25 artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 14,3 olarak kaydedildi.