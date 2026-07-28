DAKA, 2026 yılı destek programlarını başvuruya açtı. İki program kapsamında toplam 7 milyon TL bütçe ayrılırken, teknik destek projelerine 250 bin TL'ye, fizibilite çalışmalarına ise 600 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2026 yılı Teknik Destek Programı ve 2026 yılı Fizibilite Desteği Programı başvurularının başladığını duyurdu. TRB2 Bölgesi'ni kapsayan programlarla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, yatırım odaklı projelerin hazırlık süreçlerinin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

DAKA tarafından ilan edilen 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında toplam 4 milyon TL bütçe ayrıldı. Program çerçevesinde proje başına azami KDV dahil 250 bin TL destek verilecek. Desteklenecek projelerin en fazla 6 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Programın amacı, bölgedeki yerel aktörlerin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık veya uygulama aşamasında güçlük yaşadığı çalışmaların teknik olarak desteklenmesi olarak açıklandı.

Teknik Destek Programı'na yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, kooperatifler ile gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek.

2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ise toplam 3 milyon TL bütçe ayrıldı. Program kapsamında destek tutarı asgari 300 bin TL, azami 600 bin TL olarak belirlendi. Proje süresi en fazla 12 ay olacak. Program; bölgenin rekabet gücünü artıracak, yatırım ve girişimcilik kapasitesini geliştirecek projelere yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanmasını desteklemeyi hedefliyor.

Fizibilite Desteği Programı'nın öncelikli alanları arasında girişimcilik ve istihdam odaklı yatırımlar, turizm yatırımları, sanayi yatırımları, teknoloji, yenilik ve yeni nesil girişimcilik ile Bölge Planı ile uyumlu güdümlü ve sosyal kalkınma projeleri yer alıyor. Programa yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları, teknoparklar, kooperatifler ve uygun diğer kurumlar başvuruda bulunabilecek.