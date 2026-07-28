Van'da meydana gelen kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ekipler güvenlik önlemi aldı.

Van’ın Edremit ilçesinde Memur-Sen TOKİ Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Edremit ilçesindeki Memur-Sen TOKİ Kavşağı’nda bugün 14.40 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 6 kişi araçlardan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Fatma Öztürk