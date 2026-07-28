Van sahil yolunda vatandaşların dinlenmesi, aileleriyle vakit geçirmesi ve doğayla iç içe zaman geçirmesi amacıyla yapılan park alanlarında yaşanan tahribat, kamuoyunun tepkisini çekiyor. Çekilen fotoğraflar; kamelyalarda masa ve oturma alanlarının söküldüğünü, bankların zarar gördüğünü, çevrenin kirletildiğini ve ortak kullanım alanlarının bilinçsizce tahrip edildiğini gözler önüne seriyor.

Özellikle bazı kamelyalarda oturma gruplarının beton bloklarla kullanılmaz hale getirildiği, sahil boyunca bulunan bankların zarar gördüğü ve tuvaletlerde de kırık aynalar ile çeşitli tahribatların bulunduğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu görüntülerin Van'ın turizm kimliğine ve şehir estetiğine yakışmadığını belirtiyor.

Park alanında güvenlik görevlisi ve güvenlik kameralarının yetersiz ya da hiç olmaması, kamu malına zarar veren kişilerin rahat hareket etmesine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde denetimlerin artırılmasını ve sahil boyunca güvenlik kameralarının kurulmasını talep ediyor.

Belediyenin parkların yapımı, bakımı ve onarımı için önemli bütçeler ayırdığına dikkat çeken vatandaşlar, bu yatırımların bazı sorumsuz kişiler tarafından kısa sürede kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, kamu malına zarar veren kişiler hakkında Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanmasını istiyor.

Yetkililere çağrıda bulunan bölge sakinleri, "Belediye hizmet üretmeye çalışıyor, ancak kamu malına zarar veren bilinçsiz kişiler emekleri boşa çıkarıyor. Bu alanlar hepimizin ortak değeri. Daha fazla güvenlik kamerası, düzenli denetim ve caydırıcı cezalar uygulanmalı. Kamu malını korumak sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğudur" dedi.

Van'ın en önemli yaşam ve turizm alanlarından biri olan sahil yolunun korunması için güvenlik önlemlerinin artırılması ve vandallığa karşı daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor. Bu sayede hem kamu kaynaklarının israfı önlenebilecek hem de vatandaşlar daha güvenli ve temiz bir ortamda vakit geçirebilecek.