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Benzin fiyatlarında bir değişim yaşanmadı. Benzin İstanbul'da 67.04 lira, Ankara'da 67,99 lira, İzmir'de 68,28 lira.

Motorinin litresinin İstanbul'da 77,16 liraya, Ankara'da 78,29 liraya, İzmir'de 78,56 liraya, doğu illerinde ise 80,02 liraya geriledi.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

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