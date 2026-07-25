Van Alaköy Mahallesi'nde Et Süt Kurumu Van Kombinası bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 ağaç zarar gördü. Muhtar Zeki Akyürek, tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde bulunan Et Süt Kurumu Van Kombinası bahçesinde çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre kurum bahçesindeki otların yakılması sırasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yol kenarında bulunan yaklaşık 20 ağaca sıçradı. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alırken, Alaköy Mahallesi Muhtarı Zeki Akyürek, yangının çıkışı ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yangının Kurum Bahçesinde Başladığı İddia Edildi

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Et Süt Kurumu Van Kombinası'nın bahçesinde başladı. İddiaya göre kurum çalışanlarının bahçedeki otları yakmasının ardından alevler kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle yaklaşık 20 ağacın zarar gördüğü belirtilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da yoğun duman nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Muhtar: "Yangını Görünce Müdürü Aradım"

Alaköy Mahallesi Muhtarı Zeki Akyürek, kendisine gelen ihbar üzerine olay yerine hareket ettiğini belirterek, Et Süt Kurumu Van Kombinası Müdürü Nesim Baykara'yı telefonla aradığını ifade etti. Akyürek, yangın hakkında bilgi verdiğini ancak müdürün ilk etapta olaydan haberdar olmadığını söyledi.

Olay yerine ulaştığında çevrede bulunan bir esnafın, kurum aracının araziye çöp boşalttığını ve aracın ayrılmasının ardından yangının başladığını söylediğini aktaran Akyürek, yangını cep telefonuyla kayıt altına almaya başladığını ifade etti.

Tehdit ve Hakaret İddiası Gündeme Geldi

Muhtar Zeki Akyürek, yangını görüntülediği sırada Et Süt Kurumu'nda görevli bazı yetkililerin ve çalışanların kendisine yönelik tehdit, hakaret ve saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Akyürek, kurum yetkililerinin "Burası bizim arazimiz, istediğimizi yaparız" şeklinde ifadeler kullandığını ve görevini yapmasını engellemeye çalıştıklarını iddia etti.

Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hem yangın hem de yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunduğunu belirten Akyürek, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin saldırı girişiminde bulunan müdür yardımcısı ve beraberindeki kurum çalışanlarını uzaklaştırdığını söyledi.

İtfaiye Yangını Kontrol Altına Aldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yangın söndürülürken yol kenarında bulunan yaklaşık 20 ağacın zarar gördüğü bildirildi.

Muhtar Akyürek Suç Duyurusunda Bulunduğunu Açıkladı

Yangının çıkışına ilişkin bölgede güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirten Muhtar Zeki Akyürek, mahalle sınırları içerisinde meydana gelen olayla ilgili sorumluluğunu yerine getirmeye çalışırken tehdit edildiğini ve saldırı girişimi ile karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Akyürek, olayla ilgili sorumlular hakkında şikâyetçi olduğunu ve hukuki süreci başlattığını açıkladı.