Yoğun yağışların ardından Türkiye genelinde tarımsal verimlilik artarken, hububat rekoltesinde de rekor seviyeler bekleniyor. Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, verilerle desteklediği açıklamasında, 2025-2026 döneminde hem yağış oranının yükselmesi hem de yağışın ülke genelinde dengeli dağılmasının son 60-70 yılın en verimli sezonlarından birini sağladığını belirtti.

Geçmişte buğday üretiminin 23 milyon ton sınırına yaklaştığını hatırlatan Soylu; bu yıl ekim sahalarının 300-400 bin hektar genişlemesi ve dönüm başı verimin artması sayesinde rekoltenin 24 ile 24,5 milyon ton bandına ulaşmasının son derece gerçekçi bir hedef haline geldiğini ifade etti.

2025-2026 hububat sezonunda Türkiye genelinde arpa hasadının yüzde 80'i, buğday hasadının ise yüzde 65’i tamamlanmak üzere. Tarım sezonunda, ülke genelinde düşen yağış miktarı hem ekili alanlardaki verimi arttırırken hem de ekim alanında artışa neden oldu. Hububat hasadının Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rekoltelere ulaştığını rakamlarla açıklayan Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “2025-2026 hububat sezonu hem düşen yağış miktarı, hem de tüm ülke genelinde, yağışların homojen bir dağılım göstermesi nedeniyle, Cumhuriyet tarihinde belki de 60-70 yılda bir görülebilecek olumlu bir hava yarattı. Ülkemizin geçmişine baktığımızda genellikle 23 milyon tonları zorlayan bir buğday rekoltemiz vardı.

Bu yıl hem rekoltede hem de ekim alanında 300-400 bin hektarlık bir artış var. 2025 yılında TÜİK verilerine göre 7,1 milyon hektarlık bir ekim alanımız vardı. Bu yıl 7,4 -7,5 milyon hektar civarına arttığını tahmin ediyoruz. Bir de yüksek verimli bir yıl yaşanınca 24-24,5 milyon ton rekolte hayal değil” diye konuştu.

‘ÜLKE GENELİNDE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 76 DAHA FAZLA YAĞIŞ ALDIK’

Türkiye geneli düşen yağış miktarını paylaşan Soylu, “Temmuz ayının ortasına kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelinde geçen yıla göre yüzde 76 daha fazla yağış aldık. Uzun yıllar ortalamasına göre de yüzde 30 daha fazla yağış aldık. Tüm bölgelerde de uzun yıllar ortalamasına ve geçen yıla göre daha fazla yağış aldı. Bazı bölgelerimiz yüzde 100'den daha fazla. Örneğin, hububat üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu Bölgesi'nde geçen yıla göre yüzde 99 daha fazla yağış aldık. Dolayısıyla bu durum hububat üretimine de olumlu yansıdı” ifadelerini kullandı.

‘BUĞDAY VE ARPA REKOLTESİNDE EN AZ YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ’

Ülke genelinde hububat hasadının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını ifade eden Prof. Dr. Soylu, rekolte rakamlarını açıkladı. Soylu, “Geçen yıl çok sıkıntılı bir sezon yaşamıştık. Buğdayda yaklaşık 18 milyon tonluk rekoltemiz, arpada da 6 milyon ton olmuştu. Bu yıl arpada 9-10 milyon ton arası bir rekolte bekliyoruz.

Hatta belki 10 milyonu da geçebilir. Buğdayda da 24 milyon ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Belki onda da bir miktar artış olabilir. İkisini toplam değerlendirdiğimiz zaman geçen yıla göre toplam buğday arpa rekoltesinde en az yüzde 40'lık bir artış bekliyoruz. Bu artış arpada yüzde 50 daha fazla. Buğdayda da yüzde 30'lar seviyesinde bir artış bekliyoruz. Bu sevindirici bir durum. Çünkü çiftçilerimiz son 2-3 yıldır kuraklık nedeniyle ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlardı” dedi.

‘ABD-İRAN VE RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ HUBUBAT FİYATLARINI ARTTIRACAK’

Hububat fiyatlarının çiftçinin istediği rakamlara ulaşmadığını belirten Prof. Dr. Soylu şöyle konuştu: “Rekolte yüksek, ürün bol olunca da piyasada maalesef istenilen seviyede fiyatlar gerçekleşmiyor. Piyasa fiyatları, ofis fiyatlarının üstüne çıksaydı çiftçilerimiz bu verimli, bereketli bir yılı çok daha yüksek bir kazançla tamamlayarak mutluluğa erselerdi. Maalesef o şu an için olmadı, ama önümüzdeki aylarda muhtemelen Karadeniz'deki gelişmeler, İran-Amerika Savaşı'ndaki gerilimlerin mutlaka hububat fiyatlarında da bir artışa neden olacağı öngörülüyor. Yani ihtiyacı olmayan çiftçilerimizin mutlaka belli bir süre sabretmelerinde fayda var. Ürün fiyatlarının, gerçek değerine de ulaşacağını tahmin ediyoruz”

‘FAZLA YAĞIŞLAR KALİTE KAYBINA NEDEN OLDU’

Hasat ettiği tarım arazisinden yüzde 50-60 artış beklediğini söyleyen Konya Ovası çiftçisi Mevlüt Büyüktöke, “Yağışlar geçen yıllara göre gayet güzeldi, ama son yağışlar buğdaylarda protein düşüklüğüne sebep oldu. Bu da satışta zarar getiriyor. Olgunlaşan danelerin ıslanıp kuruması kalite kaybına neden oldu. Arazimizden geçen yıllara göre yüzde 50-60 fazlalık bekliyoruz, ama artan mazot ve gübre maliyetleri karşısında erimiş durumdayız” dedi.