Toplantıda konuşan Van Amatör Futbol İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış ile Van Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun, projenin amacı, kapsamı ve amatör sporun ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van Amatör Futbol İl Tertip Komitesi tarafından ‘Ortak Akıl Platformu’ kapsamında düzenlenen programda, Van'da amatör sporun gelişimine yönelik hazırlanan "Van Amatör Spor Evi" projesi tanıtıldı.

Programa Van Amatör Futbol İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, Van Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun, Van Akdamar Spor Kulübü Başkanı Hakan Uysal ile amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda ilk olarak Van Amatör Futbol İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış konuşurken, daha sonra projenin ayrıntılarını Van Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun paylaştı.

BALKIŞ: VAN; GENÇ NÜFUSU VE SPOR POTANSİYELİ İLE ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Programın açılışında konuşan Van Amatör Futbol İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, toplantının herhangi bir yatırımın ya da tamamlanmış bir projenin tanıtımı amacıyla düzenlenmediğini belirterek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir fikri kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Van'ın genç nüfusu, spor potansiyeli ve amatör spor kulüpleriyle önemli bir birikime sahip olduğunu ifade eden Balkış, “Bugün burada herhangi bir yatırımın ya da tamamlanmış bir projenin tanıtımını yapmak için bulunmuyoruz. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız ve Van sporunun geleceğine katkı sağlayacağına inandığımız bir fikri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Van; genç nüfusu, spor potansiyeli ve köklü amatör spor kulüpleriyle önemli bir birikime sahip bir şehir. Son yıllarda ilimizde spor alanında yapılan yatırımlar, gençlere sunulan imkanlar ve spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hepimiz için memnuniyet verici oldu.

Bizler de amatör sporun içinde yer alan insanlar olarak bu gelişime katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.” dedi.

“PROJE, SPORUN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Hazırlanan önerinin Van'ın spor geleceğine katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Balkış, çalışmanın kamuoyunun ve ilgili kurumların değerlendirmesine sunulduğunu belirterek, ortak akıl ile değerlendirilen fikirlerin gelişeceğini ve destek gördükçe değer üreteceğini kaydetti.

Balkış, şehirlerin yalnızca yapılan yatırımlarla değil, çözüm üreten ve birlikte hareket eden insanların katkısıyla geliştiğini belirterek, “Amacımız herhangi bir talepte bulunmak ya da beklenti ortaya koymak değil; amacımız, Van'ın spor geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu fikri kamuoyuyla paylaşmak ve ilgili kurumlarımızın değerlendirmesine sunmaktır.

Ortak akıl ile değerlendirilen her fikir gelişir, paylaşıldıkça zenginleşir, destek gördükçe değer üretir. Şehirleri geliştiren yalnızca yapılan yatırımlar değildir. Şehirleri geliştiren, geleceği düşünen, çözüm üreten ve birlikte hareket edebilen insanlardır.” diye konuştu.

COŞKUN: AMATÖR SPOR İÇİN YENİN TESİSLERE İHTİYAÇ VAR

Toplantıda daha sonra söz alan Van Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun, hazırlanacak tesisin tüm amatör spor branşlarına hizmet verecek şekilde planlandığını dile getirdi. Van'da son yıllarda spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Coşkun, buna rağmen amatör sporun kullanımına yönelik yeni tesislere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kendi kulübünde yüzlerce sporcunun faaliyet gösterdiğini, Van genelinde ise farklı branşlarda çok sayıda milli sporcunun bulunduğunu kaydeden Coşkun; “Sporcularımızın daha iyi imkanlara kavuşacağı, milli sporcular yetiştirecek ve bölgenin spor merkezi olacak bir tesisin Van için önemli bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Biz sürekli birilerinden maddi destek istemek yerine kendi gelirini üreten sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için 'Van Amatör Spor Evi' projesini hazırladık. Bu proje kapsamında toplantı salonları, eğitim ve seminer alanları, dijital analiz merkezi, sosyal alanlar, kafeteryalar, kütüphane, müze, sergi alanları, futbol sahaları ve farklı branşlara hizmet edecek tesisler yer alacak.” dedi.

“VAN SPORUNUN ORTAK YAŞAM VE GELİŞİM MERKEZİ OLACAK”

Coşkun, bu kapsamda hazırlanan ‘Van Amatör Spor Evi’ projesinde toplantı salonları, eğitim ve seminer alanları, dijital analiz merkezi, sosyal alanlar, kafeteryalar, kütüphane, müze ve sergi alanları ile futbol sahaları ve farklı branşlara yönelik spor alanlarının yer aldığını söyleyerek, “Buradan elde edilecek gelirlerle amatör spor kulüplerimize destek sağlanmasını hedefliyoruz.

Böylece kulüpler deplasman giderleri, ulaşım ve organizasyon masrafları için sürekli destek aramak zorunda kalmayacak. Projeden spor kulüpleri, sporcular, hakemler, antrenörler, aileler, engelli sporcular, okullar ve tüm spor camiası yararlanacak.

Burası yalnızca bir bina değil, Van sporunun ortak yaşam ve gelişim merkezi olacak. Projemizi Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Teşkilatı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.