Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin arka sokağında bulunan Meteoroloji 8. Sokak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen su patlağına, aradan günler geçmesine rağmen Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri tarafından müdahale edilmedi.

Mahalle sakinleri, arızayı defalarca VASKİ Çağrı Merkezi'ne bildirdiklerini ancak herhangi bir çözüm üretilmediğini öne sürdü. Günlerdir boşa aktığı belirtilen içme suyunun israf edildiğini belirten vatandaşlar, bir yandan da zaman zaman depolarda su bulunmadığı gerekçesiyle susuz kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, yaptıkları başvurulara karşılık kendilerine, “Arızayla ilgili kayıt oluşturulmuştur. Ekiplerimiz sırasıyla arızalara müdahale etmektedir.” yanıtının verildiğini belirterek, sorunun hala çözüme kavuşmadığını söyledi.

“GÜNLERDİR BOŞA AKAN İÇME SUYUNA MÜDAHALE EDİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Mahalle sakinleri, “Bu su patlağı geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana devam ediyor. Defalarca aramamıza rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Su faturalarını ödemeyen vatandaşlar hakkında kısa sürede işlem yapılırken, günlerdir boşa akan içme suyuna müdahale edilmemesi kabul edilemez. Mahallemizde zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Buna rağmen böylesine önemli bir arızanın günlerdir giderilmemesi büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Yetkililerden bir an önce bu sorunu çözmelerini istiyoruz. İçme suyumuz boşa akıyor.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, VASKİ yetkililerine çağrıda bulunarak arızanın bir an önce giderilmesini ve su israfının önüne geçilmesini istedi.