Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki 37 LL 146 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Altunlu idaresindeki 37 AF 091 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Altunlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altunlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yolda trafik tali yoldan sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.