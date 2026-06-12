Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 01.20 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibİ (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleler yapıldı.

Araçta bulunan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.