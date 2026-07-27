Bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen yangın korkuya sebep oldu. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.30 sıralarında Van'ın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde, Akbank karşısındaki Alçekiç Pasajı'nın üst katında bulunan bir iş yerinde çıktı.

İlk belirlemelere göre iş yerinde mahsur kalan 2 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 İtfaiye aracı ve çok sayıda personel ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.