Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Başkanı Orhan Aşan ve Cemiyet Genel Sekreteri Yusuf İdiz, Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Kenan Tokgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, bölge basınının mevcut durumu, dijital dönüşüm süreci ve yerel medyanın geleceğine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette, yerel medyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede VGC Başkanı Orhan Aşan ve Genel Sekreter Yusuf İdiz, Kenan Tokgöz’e yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, bölge basınının güçlendirilmesine yönelik her türlü ortak çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Yerel Basının Geleceği Değerlendirildi

Ziyaretin önemli gündem başlıklarından birini yerel basının dijital dönüşüm süreci oluşturdu. Görüşmede, resmi ilan ve reklam sistemindeki güncel gelişmeler, internet haber sitelerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, yayıncılık kalitesinin artırılması ve yerel medyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

VGC Başkanı Orhan Aşan, yerel basının güçlü bir yapıya kavuşmasının bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Basın İlan Kurumu’nun bu süreçte üstlendiği rehberlik ve destekleyici rolün kıymetli olduğunu söyledi.

“Ortak Akıl ve İş Birliğini Önemsiyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz ise, yerel basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Tokgöz, Basın İlan Kurumu olarak yerel gazete ve internet haber sitelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, “Bölgemizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarımızın daha güçlü, daha nitelikli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu süreçte basın meslek örgütleriyle sürekli iletişim halinde olmayı, ortak aklı esas alan bir anlayışla hareket etmeyi önemsiyoruz. Yerel medyanın gelişimine katkı sağlayacak her türlü yapıcı iş birliğine açık olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bölge basınının geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.