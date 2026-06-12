DSİ 17. Bölge Müdürlüğü önemli bir uyarıda bulundu. Dolandırıcılık uyarısında bulunan yetkililer, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürlüğü, kurumun adını kullanarak maddi menfaat sağlamaya çalışan kişi veya kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

“KURUMUMUZ ADINA PARA TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişi veya kişilerin kurumun adını kullanarak vatandaşlardan ve firma yetkililerinden çeşitli gerekçeler öne sürüp para talebinde bulunduğuna dair bilgilerin kuruma ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Bölge Müdürlüğü adına hiçbir şekilde telefon, kısa mesaj, e-posta, sosyal medya veya diğer iletişim kanalları üzerinden para talebinde bulunulmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Son günlerde, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğümüzün adı kullanılarak bazı kişi veya kişiler tarafından vatandaşlarımızdan ve firma yetkililerinden çeşitli gerekçeler ileri sürülerek maddi menfaat temin etmeye yönelik girişimlerde bulunulduğuna dair bilgiler kurumumuza ulaşmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz adına hiçbir şekilde telefon, kısa mesaj, e-posta, sosyal medya veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla para talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firma yetkililerinin, kurumumuzun adını kullanarak gerçekleştirilen bu tür asılsız taleplere kesinlikle itibar etmemeleri; benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili güvenlik birimlerine ve Bölge Müdürlüğümüze bilgi vermeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”