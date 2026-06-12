Hac ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu ve hacı kafilesi, Van Ferit Melen Havalimanı’nda İpekyolu İlçe Müftülüğü şube müdürleri, vaizler, din görevlileri ile hacı yakınları tarafından dualar ve tekbirlerle karşılandı.

Uzun ve manevi yönden bereketli bir yolculuğun ardından memleketlerine kavuşan hacılar, havalimanında kendilerini bekleyen yakınlarıyla hasret giderirken duygu dolu anlar yaşadı. Kutsal beldelerde edindikleri manevi kazanımların huzurunu taşıyan hacılar, kendilerine gösterilen ilgi ve muhabbetten duydukları memnuniyeti ifade ederken, karşılamaya katılan din görevlileri ve vatandaşlar da hacıların haclarının mebrur, ibadetlerinin makbul olması temennisinde bulundu.

Manevi atmosferin hâkim olduğu buluşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.