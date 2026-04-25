İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SON 3 AYDIR SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLİYORUM”

Başkan Erol Temel, yaklaşık 2 yıldır görevde olduklarını belirterek “Yaklaşık 2 yıldır beraberiz. İyi günde, kötü günde hep yan yana olduk ve bir sezonun daha sonuna geldik. Geldiğimiz günden bu yana hep şunu söyledik: Şeffaf olacağız, dürüst olacağız. Bugüne kadar ne yaptıysak açık bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. 1. Lig’e çıktığımız günden bu yana hiçbir zaman arkamıza yaslanıp rahat etmedik. Sürekli sorunlarla, mahkemelerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde kendisine yönelik eleştirilere değinen Temel, “Özellikle son 3 aydır sosyal medyada yoğun bir linç kampanyasıyla karşı karşıyayım. Her gün hakaret ve küfür ediliyor. Üstelik bunların büyük bir kısmı Vanlı bile değil. Ailem, çocuklarım ve yönetim kurulu üyeleri de bu saldırılardan etkileniyor.” dedi.

“TESİSLERİ BORÇLU VE KAPALI HALDE DEVRALDIK”

Kulübü devraldıkları süreci anlatan Temel, “Biz Vanspor’u 2. Lig’den aldık ve 1. Lig’e çıkardık. Göreve geldiğimizde tesislerin elektriği, suyu ve doğalgazı kesikti. Ancak bugün bu tür hiçbir sorun yaşanmıyor. Son dönemde kulübün borçlarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılıyor.” şeklinde konuştu.



Borç iddialarına da açıklık getiren Temel, “Her kulübün olduğu gibi Vanspor’un da borcu vardır. Ancak dile getirildiği gibi büyük rakamlar söz konusu değil. Şu an futbolculara sezon sonuna kadar yaklaşık 7 milyon 400 bin TL borcumuz var. Bunun dışında abartıldığı gibi bir tablo yok.” diye konuştu.

“FUTBOLCULARA 145 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK”

Kulüp giderleriyle ilgili bilgi veren Başkan Temel, “Bugüne kadar sadece Türk futbolculara 145 milyon TL ödeme yaptık. Tüm ödemeler belgeli ve kayıt altındadır. İddia edildiği gibi usulsüzlük söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Açılan davalara tepki gösteren Temel, “Kayyum atanması için açılan davalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon TL avukatlık ücreti ödedik. Bu davaları kazandık ama bu tür mahkemelere verdiğimiz paralara acıyoruz. Bu para Vanspor’un parasıdır. Bu durum kulübe zarar veriyor” dedi.

“BAŞIM DİK, HESAP VEREMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK”

Kendisine yöneltilen suçlamalara sert yanıt veren Temel, “Benim başım dik, alnım açıktır. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Hakkımda ortaya atılan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Eğer incelendiğimde temiz çıkmışsam bunun takdir edilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.

Görevine devam etmeme kararı aldığını açıklayan Temel, “Son 2 aydır yaşananlar beni hem maddi hem manevi olarak çok yordu. Bu nedenle şahsım olarak devam etmek istemiyorum. Benden daha iyi yapacak biri varsa görevi devralabilir. Bugüne kadar kulübe verdiğim hiçbir parayı da talep etmeyeceğim.” dedi.

“STAT İÇİN TÜM KAPILARI ÇALDIK”

Stat konusuna da değinen Temel, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Stat için çalmadık kapı bırakmadık. Milletvekilleri, bakanlık ve valilik nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu stat tüm Van halkının ortak değeridir ve tamamlanması için gerekli adımların atılması gerekiyor.” dedi.

Başkan Erol Temel, açıklamalarının sonunda Vanspor’un sahipsiz olmadığını belirterek, kenti ve takımı sahiplenecek yeni isimlerin çıkacağına inandığını ifade etti.