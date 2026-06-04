2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de oynayacak olan Vanspor FK, teknik direktörlük değişikliğini duyurmasının ardından yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Yeni sezon için çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekipte tecrübeli kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

Vanspor'da sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarların beğenisini kazanan tecrübeli file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba, yayımladığı veda mesajında helallik istedi.

"VANSPOR FORMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU"

Vanspor'un, hafızasında her zaman özel bir yer edineceğini belirten Akbaba, paylaşımında, “Bugün, birlikte yürüdüğümüz bu güzel yolculukta yeni bir sayfaya geçiyoruz. Vanspor forması altında geçirdiğim süre benim için sadece bir görev değil, büyük bir onur, tarifi zor bir mutluluk ve hafızamda her zaman özel bir yer edinecek bir hatıradır. Bu şehirde yaşadıklarımız, sahada birlikte verdiğimiz mücadeleler, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, omuz omuza olduğumuz her an. Bunların hepsi kalbimde özel bir yere sahip.” ifadelerine yer verdi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Akbaba, mesajının devamında Vanspor taraftarlarına ve camiaya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı; “Bize her zaman destek olan büyük Vanspor taraftarına, bu şehre ve bu kulübe gönül veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Vanspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu arma her zaman hak ettiği yerlere gelecektir. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler Van. Kalbim sizinle.”

BATMAN PETROLSPOR İDDİASI

Öte yandan edinilen bilgilere göre, tecrübeli kalecinin yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadeye edecek Batman Petrolspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

VANSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Bu arada Vanspor FK de tecrübeli kaleciye teşekkür etti. Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada; “Formamızı gururla taşıdığın, sahada terinin son damlasına kadar mücadele ettiğin her an için teşekkür ederiz. Kalende güvendiğin, duruşunla takıma liderlik ettiğin unutulmayacak. Yolun açık olsun” denildi.