Vanspor’da yapılan genel kurul sonrası yeni dönem başladı. Başkanlığa Şahin Aslan seçilirken, yeni yönetim kurulu da belli oldu.

Yoğun katılımın olduğu kongrede delegelerin salt çoğunluğu sağlamasının ardından yapılan seçimde Şahin Aslan, Vanspor FK'nin yeni başkanı seçildi.

Seçildikten sonra ilk konuşmasını yapan Şahin Aslan, görevi devralmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, kulübü daha güçlü yarınlara taşımak için çalışacakları mesajını verdi.

“SİZLERİN DESTEĞİ BU KULÜBÜN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Aslan, yaptığı ilk konuşmada; “Bu görevi, Vanspor’umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugüne kadar birlikte çalışma fırsatı bulduğum Sayın Erol Temel ve yönetimine, tüm Vanspor sevdalılarına, yöneticilerine ve kulübümüze katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Her şartta takımımızın yanında olan Gölkentliler, Karakobralar ve Vanspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği bu kulübün en büyük gücüdür. Bu günden itibaren yönetimimizle birlikte Vanspor’un başarısı ve geleceği için var gücümüzle çalışacağız.

Şehrimizin ortak değeri olan Vanspor’u ileriye taşımak adına üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu güvene layık olmak için kolları sıvadık. Allah bizleri mahcup etmesin.” dedi.

“VANSPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR”

Vanspor etrafında birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aslan, kulübün mevcut mali tablosuna da değinerek, tüm kesimlerin takıma destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kulübün yaklaşık 200 milyon liralık borcu bulunduğunu belirten Başkan Aslan, “Erol Başkanımızın da ifade ettiği gibi kulübümüzün yaklaşık 200 milyon lira borcu var.

Ancak kendisi hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmayacak. Ona güveniyoruz, güvenimiz de tamdır. Vanspor sadece benimle ya da Erol Başkan’la olacak bir yapı değil. Biz ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak istiyoruz. Şehrimizin tüm dinamiklerini bir arada görmek istiyoruz.

İş insanlarımızın tamamını Vanspor çatısı altında buluşturmak için gayret göstereceğiz. Her yere gideceğiz, hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Vanspor hepimizin ortak değeridir. Hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.