Mevcut Başkan Erol Temel’in yeniden aday olmadığı kongrede, tek aday olarak seçime giren Şahin Aslan, Vanspor FK’nin yeni başkanı seçildi.

GÖZLER KONGREYE ÇEVRİLMİŞTİ

25 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen Vanspor FK, ligdeki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergileyerek sezonu 14. sırada tamamlamıştı. 2026-2027 sezonunda da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı ekipte, Başkan Erol Temel’in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler olağanüstü genel kurula çevrilmişti.

ŞAHİN ASLAN GÖREVİ DEVRALDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime giren Şahin Aslan, üyelerin oylarıyla Vanspor FK’nin yeni başkanı oldu.

Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yapması ve 2026-2027 sezonu öncesinde transfer ile kamp çalışmalarına ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.