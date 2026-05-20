Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde gözler 1 Haziran’da yapılacak olan kongreye çevrildi. Mevcut Başkan Erol Temel’in kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isimler adaylık için niyetlerini ortaya koymuştu. Şimdi taraftarlar, sürecin nasıl işleyeceğini merak ederken, biran önce yeni sezon hazırlıklarına başlanmasını bekliyor.

EROL TEMEL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, kongre süreci öncesi paylaşım yaptı. Van Spor’un profesyonel bir futbol kulübü olduğuna vurgu yapan Temel, yaptığı açıklamada; “Vanspor FK; bir STK, sosyal medya grubu ya da halk oylamasıyla yönetilecek bir makam değildir. Burası ciddi sorumluluk isteyen, büyük bütçeler yöneten profesyonel bir futbol kulübüdür. Elbette şehrin her kesiminden kabul gören, birleştirici isimlerin aday olması kulüp adına daha faydalıdır.

Ancak asıl önemli olan; kulübün yükünü taşıyabilecek irade, bütçe oluşturabilecek vizyon ve gerektiğinde kendi maddi sorumluluğunu üstlenebilecek cesarettir. Bu kapı herkese açıktır.

Maddi-manevi sorumluluk alabilecek, Vanspor FK’nü ileri taşıyacak herkes aday olabilir. Ama sadece kuru kalabalık yapmak, tribün siyaseti üretmek veya kulübü reklam malzemesi haline getirmek Vanspor’a fayda sağlamaz. Vanspor FK’un ihtiyacı; laf değil, sorumluluk alan güçlü yönetimlerdir” ifadelerini kullandı.