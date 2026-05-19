Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen programda, Van Gölü havzasında hayata geçirilen çevre yatırımları, dip çamuru temizliği, kıyı düzenlemeleri, arıtma altyapıları, dere ıslahları ve sulak alan koruma çalışmaları yerinde incelendi.

Program kapsamında Van Gölü’nde son yıllarda yürütülen büyük ölçekli çevre dönüşüm süreci masaya yatırılırken, yetkililer yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

AĞIRBAŞ, “VAN GÖLÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE REHABİLİTE OLDU”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konuşmasına Çorlu’da şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç’a rahmet dileyerek başladı.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Van ve Bitlis illerinde yürütülen saha incelemelerini tamamladıklarını belirten Ağırbaş, Van Gölü’nün yalnızca doğal bir su havzası olmadığını, aynı zamanda farklı kültür ve medeniyetlerin yüzyıllardır birlikte yaşadığı kadim bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2020 yılından bu yana çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Ağırbaş, “Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur. Havza genelinde ileri biyolojik arıtma tesisi inşa edildi. Günlük 220 bin metreküp su arıtılıyor. Van İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ise tek başına günlük 111 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip.” dedi.

Ağırbaş, geçmişte Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli belediyelerin atıklarının arıtılmadan Van Gölü’ne bırakıldığını söyleyerek, “Şu an itibarıyla Organize Sanayi Bölgesi’nin atıkları da arıtılarak Van Gölü’ne deşarj ediliyor. Bu yatırımlar sayesinde Van Gölü’ne ulaşan evsel kirlilik yükü ciddi oranda azaldı.” şeklinde konuştu.

“SULAK ALAN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 125 BİN HEKTARA ULAŞMASI BEKLENİYOR”

Yürütülen çalışmalarla kıyı su kalitesinin arttığını ve ekosistemin güçlendirildiğini kaydeden Ağırbaş, önümüzdeki süreçte çalışmaların daha da güçleneceğini ve Türkiye genelinde 120’den fazla sulak alanda incelemeler yapacaklarını belirtti.

Van Gölü havzasındaki tarihi ve turistik alanların da önemine değinen Ağırbaş, “Dünyanın farklı bölgelerinden nitelikli turistleri bu bölgelere nasıl getiririz konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRALP, “VAN GÖLÜ’NÜN GELECEĞİNİ KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ise Sıfır Atık Hareketi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017 yılında başlatıldığını söyledi.

Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca bir atık yönetimi projesi olmadığını vurgulayan Demiralp, “Van Gölü Eylem Planı kapsamında çok önemli yatırımlar yapılıyor. Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile kirlilik baskısını kökten durduruyoruz.” diye kaydetti.

Dip çamuru temizliği kapsamında bugüne kadar 2 milyon metreküpten fazla balçığın temizlendiğini kaydeden Demiralp, Van Entegre Katı Atık Tesisi ile vahşi depolama alanlarının rehabilite edildiğini ve metan gazından enerji üretildiğini söyledi.

VALİ OZAN BALCI, “VAN GÖLÜ DÜNYANIN ORTAK MİRASI”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı da Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Van Gölü sadece Van’a ya da Türkiye’ye ait değil. Van Gölü insanlığın ortak hafızasının bulunduğu tarihi, kültürel ve doğal bir zenginliktir.” dedi.

Van Gölü’nü korumanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Balcı, “Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin bugünkü değeri yaklaşık 3 milyar TL’dir. Diğer ilçelerle beraber yapılan arıtma tesisleriyle birlikte toplam yatırım miktarı yaklaşık 9 milyar TL’ye ulaştı. Tüm projeler tamamlandığında ise toplamda yaklaşık 12 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİ TÜRKMENOĞLU, “GÖKYÜZÜNDE BİRİNCİ, YERYÜZÜNDE BİR İNCİ”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van Gölü’nün 2016 yılında NASA tarafından düzenlenen uzay fotoğrafları yarışmasında birinci seçildiğini hatırlattı. Türkmenoğlu, “Van Gölü için sloganımız şu; gökyüzünde birinci, yeryüzünde bir inci.” dedi.

Van Gölü’nün maviliği ve doğal güzelliğine dikkat çeken Türkmenoğlu, geçmişte kolektör hatlarından atık suların doğrudan göle deşarj edildiğini, ancak yapılan yatırımlarla bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

GÜLŞEN ORHAN, “ATIK SULARIN ARITILMA ORANI YÜZDE 98’E ULAŞTI”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü’nün korunmasının gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Van Gölü Havzası’nda yürütülen çalışmalar sayesinde gölün yeniden temizlendiğini ve kıyıların yeniden hayat bulduğunu belirten Orhan, atık su arıtma altyapıları, dip çamuru temizliği, dere ıslahı ve kıyı düzenlemeleriyle çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirildiğini vurguladı.

Havza genelinde atık suların arıtılma oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını kaydeden Orhan, günlük yaklaşık 219 bin metreküp atık suyun arıtıldığını ve Van Gölü Sahil Yolu Projesi kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve sosyal yaşam alanlarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Valisi Ozan Balcı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi, arıtılmamış su ile arıtılmış suyun durumunun gösterilmesi ve tesisin gezilmesiyle sona erdi.