Koronavirüs pandemisinde ağır kayıplar veren ve yaşamın adeta durma noktasına geldiği sürecin ardından dünya, yeni virüs tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.

Hantavürüsten endişe edilirken şimdi de Ebola salgını gündeme geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’da yayılan Ebola salgını nedeniyle “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” ilan etti.

Toplam 395 şüpheli vaka ve 100'den fazla ölümün görüldüğü salgında, onaylı bir aşı ya da tedavinin bulunmaması endişeleri artırıyor.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre salgının merkez üssü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Uganda sınırındaki Ituri bölgesi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre KDC ve Uganda’da şimdiye kadar 395 şüpheli vaka ve salgınla bağlantılı 106 ölüm kaydedildi.

Uganda’nın başkenti Kampala’da ise laboratuvar doğrulamalı iki vaka tespit edildi. Bunlardan biri hayatını kaybetti.

VÜCUT SIVILARI YOLUYLA BULAŞIYOR

Ebola, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşan, ağır ve çoğu zaman ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

BELİRTİLERİ

Belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı yer alıyor. Hastalık ilerledikçe kusma, ishal, karın ağrısı ve iç-dış kanamalar görülebiliyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 25-40 ARASINDA

DSÖ’ye göre Ebola salgınlarında ölüm oranı geçmişte yüzde 25 ile yüzde 90 arasında değişti. Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türünde ise ölüm oranının yüzde 25 ila 40 arasında olduğu tahmin ediliyor.

ONAYLI AŞI VE TEDAVİ YOK

Sağlık uzmanları, mevcut Bundibugyo virüsüne karşı onaylanmış özel bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor. Bu durum, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, yıllardır süren çatışmalar, yerinden edilmeler ve sağlık sistemindeki yetersizlikler, salgınla etkin mücadeleyi engelliyor.

ABD’DEN GİRİŞ KISITLAMASI

Salgının büyümesi üzerine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bulaşıcı hastalık dönemlerinde uygulanan “Title 42” halk sağlığı yasasını devreye soktu.

Karar kapsamında Uganda, KDC ve Güney Sudan’dan gelen yolcular için ek taramalar uygulanacak. Son üç hafta içinde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere ise giriş kısıtlamaları getirilebilecek.

“GERÇEK SAYI ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR”

DSÖ, açıklamasında laboratuvar doğrulamalı vakaların yanı sıra şüpheli ölümlerin de hızla arttığına dikkat çekti. Kurum, mevcut verilerin “rapor edilenden çok daha büyük bir salgına işaret ettiğini” belirtti.