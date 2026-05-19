Yeşile bürünmüş Akdamar Adası, Van Gölü'nün maviliği ve dağların üzerindeki beyaz karlarla adeta kartpostallık görüntü oluşturuyor.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Tarihi Akdamar Kilisesi, Van Gölü'nün maviliği ve bembeyaz kar örtüsüyle bütünleşen manzarasıyla Akdamar Adası yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Akdamar Adasına ziyaretler de arttı. Hafta sonunu değerlendiren birçok yerli ve yabancı turist Akdamar Adası’nın yolunu tuttu.

Kimisi ailesiyle, kimisi arkadaşıyla, kimisi öğretmen ve öğrencisiyle güzel vakit geçirmek için geldiği adada bol bol fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

Adaya gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzaralar karşısında etkilendiklerini söylerken, ziyaretlerin artması bekleniyor.