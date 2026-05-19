Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından farklı gün ve tarihlerde gerçekleştirilecek yürüyüş programları kapsamında vatandaşlar; Eski Van Şehri, Akdamar Adası, Çavuştepe Kalesi, Gevaş Altınsaç, Şamran Kanalı ve Kırk Değirmenler gibi Van’ın önemli tarihi ve doğal noktalarını ziyaret edecek. Ayrıca Çitören bölgesinde yüzme etkinliği de düzenlenecek.

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda kentin kültürel ve doğal mirasını da yakından tanıma fırsatı bulacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca devam edecek etkinlikler için vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini belirterek, kayıt ve detaylı bilgi için paylaşılan iletişim numarası üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.