Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Van'ın merkez ve kuzey ilçelerinde; gece saatlerine kadar da Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Muş, Bitlis ve Hakkari’nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre bugün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu ve parçalı bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, bugün (salı) sabah saatlerinden itibaren yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu