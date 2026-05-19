19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Van’da düzenlenen programla kutlandı. Edremit İlçesindeki Nur Tatar Spor Salonundaki kutlamalar, Vali Ozan Balcı ve sporcuların meşaleyi yakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı, kutlamalar çerçevesinde ilk olarak gençlik merkezleri ve çeşitli kurumlar tarafından açılan stantları gezdi.

Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Tosun’un selamlama konuşması sonrası, halk oyunları ekibi ve sporcuların gösterileri büyük ilgiyle izlendi.

Gençlerin şiir okuması ve konuşması sonrası Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mini konser verdi.

Kutlamalar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin Vali Ozan Balcı tarafından verilmesi ve kortej yürüyüşü ile son buldu.