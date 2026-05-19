Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen fuar, Eğitim Kültür ve Sanat Federasyonu ile Van Yazar ve Şairler Derneği iş birliğinde hayata geçirildi.

Van’da okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yerel yazarları desteklemek ve vatandaşları kitapla buluşturmak amacıyla düzenlenen fuarda çok sayıda yazar, okuyucularıyla bir araya geldi.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki heyetle birlikte kitap stantlarını tek tek gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı ve katılımcıları tebrik etti.

Düzenlenen fuara; Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar, 18-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak. Ayrıca fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.