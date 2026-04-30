Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve VANOTED paydaşlığında düzenlenen foto safarinin sonuçları belli oldu. Yarışma sonuçları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi hesaplarından duyuruldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen foto safari etkinliği için kayıtlar 13 Nisan’da başladı ve 26 Nisan’a kadar devam etti. Katılımcılar, Akdamar Adası konsepti doğrultusunda çekimler gerçekleştirdi.

Çekilen fotoğraflar jüri üyelerinin oylamasından geçti.

Yarışmada birincilik ödülünü Sibel Aldemir, ikincilik ödülünü İzzet Akdoğan, üçüncülük ödülünü ise Tuğba Kırca aldı. Mansiyon ödüllerine Hatice Engin, Reşit Öner ve Edip Yılmaz layık görüldü.

Sergileme ödülü kazanan isimler arasında İzzet Akdoğan, Cihan Ölçer, Niyazi Çetin, Musa Düzenci, Mehmet Reşit Öner, Mehmet Kılınç, Tekin Yıldız, Semih Pala, Osman Maaşoğlu ve Serhat Demir yer aldı. Sosyal medya (Instagram) kategorisinde ödül alan isimler ise Hatice Engin, İzzet Akdoğan ve Mehmet Kılınç oldu.

Yarışmada birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek; ayrıca 3 kişiye mansiyon ödülü olarak 5 bin TL, 10 sergilemeye layık fotoğrafa ödül olarak 3 bin TL ve 3 sosyal medya ödülüne de 3 bin TL verilecek.

Seçici kurulda Fırat Yurdakul, Oktay Subaşı, Seyit Konyalı, Mehmet Aslan ve Kenan Nihat Elçi yer aldı.