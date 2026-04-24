Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Van için sarı kod uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlere göre Van’da iki günlük aranın ardından yağışlı hava yeniden etkili olacak.

Bugün için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kod uyarısı yapılırken, önümüzdeki beş gün boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

UYARI YAPILDI

Van’da bugün güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Ayrıca bölge geneli için çığ tehlikesine de dikkat çekildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü uyarısında; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.