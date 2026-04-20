Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. Van’dan Tatvan’a seyreden İran uyruklu Mohammadı A. (33) idaresindeki 41 AA 554 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kayan tır, karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan (50) idaresindeki 06 DEF 867 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Adiyan ve araçta bulunan DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız (38) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mohammadı A. hafif şekilde yaralandı. Mohammadı A. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.