Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 57 kilo 700 gram skunk, 31 kilo 480 gram metamfetamin, 254 gram eroin, 162,92 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.