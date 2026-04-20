Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. Raporda Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait çocuk nüfusu bilgileri de yer aldı.

Buna göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu. Türkiye genelinde çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2025 yılında yüzde 24,8 oldu.

Van’da nüfus 1 milyon 112 bin 13 iken, bunun 390 bin 999’unu çocuklar oluşturdu. Bu çocukların 92 bin 227’si 0-4 yaş, 113 bin 836’sı 5-9 yaş aralığında yer aldı. Van’da 10-14 yaş arası nüfus 117 bin 254 olurken, 15-17 yaş arası çocuk sayısı ise 67 bin 682 olarak kaydedildi. Van’da toplam nüfusun yüzde 35,2’sini çocuklar oluşturdu.

2024 yılı verilerine göre Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 118 bin 87 olurken, bunun 404 bin 605’ini çocuklar oluşturdu. Söz konusu yılda Van nüfusunun yüzde 36,2’sini çocuklar oluşturdu.

2025’te Van’da çocuk nüfusu hem sayısal olarak bir önceki yıla göre 13 bin 606 kişi azaldı, hem de toplam nüfus içindeki payı 1 puan gerileyerek yüzde 36,2’den yüzde 35,2’ye düştü. Bu da çocuk nüfusunda yaklaşık yüzde 3,4’lük bir daraldığını gösteriyor.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39,2 ile Şırnak, yüzde 36,7 ile Mardin izledi. Van ise yüzde 35,2 ile sekizinci sırada yer aldı.