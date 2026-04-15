T\u00fcrkiye genelinde \u015fehirleraras\u0131 otob\u00fcs sekt\u00f6r\u00fcnde uzun y\u0131llard\u0131r devam eden \u00fccretsiz ikram gelene\u011fi, artan i\u015fletme maliyetlerinin bask\u0131s\u0131yla birlikte tamamen ortadan kalkma noktas\u0131na geldi.\r\n\r\nB\u0130R\u00c7OK F\u0130RMA TAMAMEN DURDURDU\r\n\r\nBir d\u00f6nem yolculara olduk\u00e7a geni\u015f se\u00e7eneklerle sunulan yiyecek ve i\u00e7ecek servisleri, son y\u0131llarda ya\u015fanan ekonomik geli\u015fmeler neticesinde \u00f6nce \u00e7e\u015fitlili\u011fini kaybetti, ard\u0131ndan ise yaln\u0131zca su ve k\u0131s\u0131tl\u0131 at\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131klarla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131ld\u0131. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde gelinen noktada ise pek \u00e7ok firman\u0131n bu hizmeti tamamen durdurma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nNEDEN\u0130 ARTAN MAL\u0130YETLER\r\n\r\nSekt\u00f6r temsilcileri bu radikal de\u011fi\u015fimin temelinde yatan en \u00f6nemli sebebin, akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan s\u00fcrekli art\u0131\u015f\u0131n k\u00e2r marjlar\u0131n\u0131 ciddi \u015fekilde daraltmas\u0131 oldu\u011funu ifade ediyor. Bunun yan\u0131 s\u0131ra personel giderlerindeki y\u00fckseli\u015f ve genel i\u015fletme masraflar\u0131ndaki art\u0131\u015flar, firmalar\u0131 hayatta kalabilmek ad\u0131na ek y\u00fcklerden kurtulmaya zorunlu k\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6zellikle k\u0131sa mesafeli hatlarda ikram\u0131n maliyet ve fayda dengesinin tamamen bozulmu\u015f olmas\u0131, bu hizmetin ilk olarak k\u0131sa seferlerde kald\u0131r\u0131lmas\u0131na yol a\u00e7arken, uzun yolculuklarda da sunulan konforun minimum d\u00fczeye indirilmesine neden oldu.\r\n\r\n"U\u00c7AK MODEL\u0130" YOLDA\r\n\r\nGelecek d\u00f6nemde ise havayolu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131na benzer bir modelin karayollar\u0131nda da standart hale gelmesi bekleniyor. Bir\u00e7ok firman\u0131n yaln\u0131zca su ikram\u0131 yapmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 ve di\u011fer t\u00fcm yiyecek ile i\u00e7eceklerin \u00fccretli olarak sat\u0131\u015fa sunulaca\u011f\u0131 bu yeni sistem, yolcular aras\u0131nda konforun azald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle tart\u0131\u015fmalara yol a\u00e7\u0131yor.\r\n\r\nHen\u00fcz t\u00fcm sekt\u00f6r\u00fc kapsayan resmi bir d\u00fczenleme bulunmasa da maliyet bask\u0131s\u0131n\u0131n s\u00fcrmesi durumunda, \u00fccretsiz ikramlar\u0131n tamamen tarihe kar\u0131\u015farak yerini \u00fccretli bir hizmet anlay\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor.