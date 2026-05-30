Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, personel maaş ödemeleri ve bankacılık hizmetleri için yeni bir promosyon ihalesine hazırlanıyor. Üniversitenin 2 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştireceği ihale öncesi ortaya çıkan mali veriler ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre Van YYÜ, yalnızca Mayıs 2026 döneminde 5 bin 124 personele toplam 695 milyon 475 bin TL ödeme yaptı. Temmuz ayında ise maaş artışları ve ek ödemelerle birlikte bu rakamın yaklaşık 799 milyon 800 bin TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yıllık nakit akışı 9,5 milyar TL’yi aşıyor

Üniversitenin açıkladığı 2026 yılı toplam yıllık nakit akışı ise sadece personeller için 9 milyar 546 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Ortaya çıkan bu tablo, yapılacak banka promosyon ihalesinin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Bankaların ciddi rekabet göstermesi beklenen ihalede, personellere verilecek promosyon miktarının da yüksek olması bekleniyor. Son yıllarda kamu kurumlarında yapılan maaş promosyon anlaşmaları rekor seviyelere ulaşırken, Van YYÜ’nün personel sayısı ve ödeme hacmi nedeniyle bölgedeki en dikkat çekici ihalelerden birine sahne olacağı değerlendiriliyor.

Gözler alım ve ihale bütçelerinde

Öte yandan üniversitenin açıkladığı milyarlarca liralık nakit akışı sonrası kamuoyunda farklı sorular da gündeme geldi. Personel maaş ödemelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, üniversitenin mal ve hizmet alımları ile yapım ihalelerine ayırdığı bütçenin ne kadar olduğu ise merak konusu oldu.

Özellikle eğitim, sağlık, altyapı, laboratuvar ve kampüs yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki süreçte nasıl kullanılacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Bankalar arasında büyük rekabet bekleniyor

Yüksek ödeme hacmi nedeniyle kamu ve özel bankaların ihaleye yoğun ilgi göstermesi beklenirken, anlaşmanın yalnızca maaş promosyonunu değil; ATM, kredi kartı, mobil bankacılık ve kampüs içi bankacılık hizmetlerini de kapsayacağı öğrenildi.

İhalenin ardından personellere verilecek promosyon miktarının netleşmesi bekleniyor.