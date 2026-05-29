Van’da saat 16.26 sıralarında korkutan bir deprem meydana geldi. Van Gölü merkezli deprem, kent merkezi ile Tuşba ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre deprem, saat 16.26’da Van Gölü’nde, Tuşba ilçesine yaklaşık 4.46 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntının özellikle Tuşba başta olmak üzere Van merkezde hissedildiği öğrenilirken, vatandaşlar kısa süreli panikle ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar depremi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yetkililer gelişmelerin takip edildiğini belirtti.