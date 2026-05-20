Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.00’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas’ta da hissedildi. Paniğe neden olan depremde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.

Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZLUK YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

- İçişleri Bakanı Çiftçi: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.