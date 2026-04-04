Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi!

Van, güne şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.52’de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kent Genelinde Büyük Panik

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Van merkezi ve çevre ilçelerde oldukça güçlü hissedildi. Depremin sarsıntısıyla birlikte evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, sokaklarda büyük panik yaşadı. Birçok kişi sarsıntı sonrası güvenli alanlarda bekleyişe geçti.