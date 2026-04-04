Bugün merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki iletişim trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların yakınlarına kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla Turkcell’den hızlı bir hamle geldi.

Sarsıntının hemen ardından harekete geçen operatör devi, Van’daki tüm kullanıcılarının hatlarına 3 gün boyunca geçerli ücretsiz iletişim paketi tanımladı.

İletişim kesintisiz devam edecek

Turkcell tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, afet durumu nedeniyle tanımlanan paketin detayları şu şekilde paylaşıldı:

500 Dakika Konuşma

500 SMS

2 GB İnternet

Tanımlanan paketlerin 07.04.2026 saat 09:32 tarihine kadar kullanılabileceği belirtildi.

"İnternet tabanlı uygulamaları kullanın" çağrısı

Şebeke yoğunluğunun önüne geçmek ve acil durum hatlarını meşgul etmemek adına abonelerine tavsiyelerde bulunan Turkcell, bu tür olağanüstü durumlarda BiP ve benzeri internet tabanlı iletişim uygulamalarının tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.

Deprem sonrası kentte kısa süreli panik yaşanırken, operatörlerin sağladığı bu tür desteklerin koordinasyon ve haberleşme açısından kritik rol oynadığı vurgulanıyor.