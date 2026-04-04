Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis’te de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depreme ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Depremin ardından AFAD, jandarma, emniyet ve ilgili ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bakan Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk tespit edilmediğini kaydetti..

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”