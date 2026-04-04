Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildiren AFAD, depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı.

AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”