Yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kullanan ve IMEI kaydı oluşturmayan kişiler için yeni denetim mekanizmaları devreye giriyor. Özellikle çift SIM kartlı veya e-SIM destekli telefonlarda bulunan ikinci IMEI numarasını farklı cihazlara tanımlayarak ya da geçici süre uzatma yöntemlerine başvurarak kayıt ücretinden kaçınmaya çalışan kullanıcılar, BTK'nın yeni nesil takip sistemine takıldı. Kayıt dışı olan kaçak cep telefonları 1 Mayıs’tan itibaren kullanılamaz hale gelecek.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN KAPANACAK

Yapılan son düzenlemelere göre, bir pasaport üzerine üç yılda bir yalnızca tek bir cihaz kaydetme hakkı bulunmasına rağmen, sistemdeki boşluklardan yararlananların cihazları "kara liste"ye alınacak. 1 Mayıs 2026 tarihine kadar belirlenen 54 bin 258 liralık resmi harç bedelini ödemeyen kullanıcılar, cihazlarını Türkiye sınırları içerisinde mobil şebekeler üzerinden kullanamayacak.

Özellikle çift IMEI numarasına sahip cihazlar üzerinden yürütülen usulsüz işlemler mercek altına alındı. Birçok kullanıcının, yurt dışından getirdiği çift SIM kartlı cihazının ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon için sisteme kaydettirdiği ve bu yöntemle tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlandığı tespit edildi.

Mevzuata göre, her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez ve tek bir cihaz için yurt dışından telefon getirebiliyor. BTK, usulsüz kullanımları tespit ettiği telefon sahiplerini SMS yoluyla bilgilendirdi. Kayıt için tanınan 120 günlük süre 1 Mayıs 2026 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan cihazlar şebekeden men edilecek ve kullanılamaz hale gelecek. Kayıt ücreti ise 54 bin 258 liraya yükseltildi.