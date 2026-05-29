Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi sessizliğini bozdu. Yönetim, son günlerde sosyal medya üzerinden yürütülen iddialara ve karalama kampanyalarına sert bir dille yanıt vererek, kulüp üzerinden kişisel hesap yapanlara geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Yönetim kurulu içinden bir adayı desteklediklerini belirten mevcut yönetim, kulübün mali tablosu dahil tüm süreçlerin kongrede şeffaf bir şekilde açıklanacağını duyurdu.

"Sistematik Bir Karalama Kampanyası Yürütülüyor"

Kongre sürecinin yaklaşmasıyla birlikte kulüple bağı olmayan çevrelerin algı operasyonuna giriştiğini belirten Vanspor Yönetim Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her kongre döneminde olduğu gibi bugün de Vanspor ile hiçbir bağı bulunmayan, kulübümüzün bir gününe dahi emek vermemiş bazı kişiler ve sosyal medya üzerinden gündem oluşturmaya çalışan çevreler tarafından yönetimimize yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Hakaret, iftira ve yalan beyanlarla yapılan bu paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

"Mali Tabloyu Şeffaf Şekilde Sunacağız"

İki yıllık görev süreleri boyunca harcanan her kuruşun hesabını vermeye hazır olduklarını ifade eden yönetim, vicdanlarının rahat olduğunu belirtti:

"İki yıl boyunca gece gündüz demeden Vanspor’un başarısı için mücadele ettik. Kulübümüz adına yapılan her çalışmanın, alınan her kararın ve harcanan her kuruşun hesabını vermeye hazırız. 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek kongrede mali tablomuzu ve tüm süreçleri şeffaf bir şekilde camiamızın bilgisine sunacağız. Bizim vicdanımız da, alnımız da açıktır."

"Makamlar Geçici, Vanspor Bakidir"

Açıklamanın son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı verilirken, kulübün menfaatlerinin her şeyin üstünde tutulacağı aktarıldı:

"Vanspor üzerinden kişisel hesap yapanlar, şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan bu kulübü kendi çıkarlarına malzeme etmeye çalışanlar ve fitne siyaseti yürütenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Vanspor hiç kimsenin şahsi hırslarına, hesaplarına ve sosyal medya şovlarına kurban edilemeyecek kadar büyük bir camiadır. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu büyük camianın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için makamlar geçici, Vanspor bakidir."