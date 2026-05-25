Geçtiğimiz yıl Trendyol 1. Lig’e yükselen ve ligde kalarak yeni sezonda da mücadelesini sürdürecek olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin rakipleri belli oldu.

Çeyrek asrın ardından Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Vanspor FK, geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir performans sergilese de ligin tamamlanmasına haftalar kala ligde kalmayı garantilemişti. Van temsilcisi sezonu 49 puanla 14. sırada tamamlarken, yeni sezonda karşılaşacağı takımlar da netliğe kavuştu.

Daha önce Trendyol Süper Lig’den düşen ekipler ile TFF 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen takımlar belli olmuştu. Son olarak dün oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçının ardından lige katılacak tüm ekipler kesinleşti.

2. LİG’DEN 4 TAKIM ÜST LİGE YÜKSELDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu lider tamamlayan Batman Petrol Spor A.Ş. ile Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Bursaspor, Trendyol 1. Lig’e direkt yükselen iki takım oldu.

Play-off mücadelelerinde ise Kırmızı Grup finalinde rakibi Muş Spor Kulübü’nü mağlup eden Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’e yükselen üçüncü takım olmayı başardı. Beyaz Grup play-off finalinde de Muğlaspor Kulübü rakibini mağlup ederek 1. Lig biletini alan son ekiplerden biri oldu.

ÇORUM FK SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Öte yandan dün akşam oynanan Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasıyla birlikte ligin son tablosu da şekillendi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan final mücadelesinde Arca Çorum FK, rakibi Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’in son biletini alan takım oldu. Finalde kaybeden Esenler Erokspor ise yeni sezonda Vanspor’un rakipleri arasına katıldı.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek Doğu temsilcileri arasında İmaj Altyapı Vanspor FK, Batman Petrol Spor A.Ş., Mardin 1969 Spor ve Alagöz Holding Iğdır FK yer alıyor.

İSTANBUL TEMSİLCİLERİ AĞIRLIKTA

Ligde İstanbul ekiplerinin fazlalığı da dikkat çekiyor. Esenler Erokspor’un play-off finalinde elenmesinin ardından, 1. Lig’de İstanbul bölgesinden mücadele edecek takım sayısı 6 oldu. Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de İstanbul’u temsil edecek ekipler şöyle; Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş., Esenler Erokspor, İstanbulspor A.Ş., SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük.

AYNI ŞEHİRDEN İKİ TAKIM

Ligin dikkat çeken detaylarından biri de Muğlaspor Kulübü ile Sipay Bodrum FK’nin aynı şehirden iki takım olarak aynı ligde mücadele edecek olması.

İşte Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunda Vanspor’un rakipleri:

-Batman Petrol Spor A.Ş.

-Mardin 1969 Spor

-Alagöz Holding Iğdır FK

-Muğlaspor Kulübü

-Esenler Erokspor

-Sipay Bodrum FK

-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

-Özbeyli Bandırma Spor

-Manisa Futbol Kulübü

-Özbelsan Sivasspor

-İstanbulspor A.Ş.

-Sms Grup Sarıyerspor

-Boluspor

-Eminevim Ümraniyespor

-Bursaspor

-Hesap.com Antalyaspor

-Zecorner Kayserispor

-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük