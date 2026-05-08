2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele eden ve önümüzdeki sezon yine aynı ligde mücadele edecek olan Van ekibinde kongre heyecanı yaşanacak.

Kongrenin haziran ayının 1’inde gerçekleştirileceği belirtilirken, kongre öncesi başkanlık yarışında ilk isimler de duyurulmaya başlandı. Bu isimlerden biri de Van Spor FK eski başkanı Mehmet Avcı oldu.

“VANSPOR ARTIK YENİ BİR HİKAYENİN EŞİĞİNDEDİR”

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ortak mutabakat zemini oluşması durumunda adayı olacağını açıkladı.

Avcı, açıklamasında; “Vanspor FK benim için hiçbir zaman sadece bir futbol kulübü olmadı. Bu şehirde umutların, gençlerin hayallerinin ve ortak aidiyet duygusunun en güçlü sembollerinden biri oldu.

Görevi devrettiğim günden bu yana her dönem yeniden göreve dönmem yönünde oluşan güçlü talep; taraftarımızın, şehrimizin ve camiamızın Vanspor’a nasıl sahip çıktığını açıkça göstermektedir. Bugün geldiğimiz noktada ise Vanspor artık yeni bir hikayenin eşiğindedir.” dedi.

“ŞEHİRDE TAM BİR BİRLİK RUHU OLUŞURSA MÜMKÜNDÜR”

Aynı kararlılıkla Vanspor’un yanında olduğunu belirten Avcı, “Başkanlık yaptığım dönemde birlikte mücadele ettiğimiz, büyük emek verdiğimiz yönetim kurulu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yanımdadır. Çünkü bizler için mesele makam değil; Vanspor’un geleceği, Van’ın ortak değeri ve bu büyük sevdanın yarınlara taşınmasıdır.

Ancak herkesin bilmesini isterim ki; Vanspor’un başarısı ancak şehirde tam bir birlik ruhu oluşursa mümkündür. Taraftarıyla, iş dünyasıyla, milletvekilleriyle, sivil toplumuyla, yerel dinamikleriyle ve özellikle Sayın Valimizle ortak bir anlayış ve güçlü bir mutabakat zemini oluşması halinde, bu büyük sorumluluğu yeniden üstlenmekten kaçınmayacağım.” sözlerine yer verdi.

“VAN KENETLENDİĞİNDE ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ”

Avcı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Çünkü artık hedefimiz sadece mücadele eden bir takım değil; 1. Lig’de iz bırakan, Süper Lig hayalini büyüten, ekonomisi güçlü, kurumsal yapısı sağlam ve tüm Türkiye’nin konuştuğu bir Vanspor inşa etmektir. Şuna inanıyorum:

Van kenetlendiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu şehir ayağa kalkarsa sadece tribünler değil, bütün Türkiye Van’ın sesini duyar.

Şimdi mesele kişisel hesaplar değil; Vanspor etrafında tek yürek olabilmektir. Eğer bu birlik sağlanırsa, o statta yeniden eski ruhu hep birlikte ayağa kaldırırız. Çünkü Vanspor’un en büyük gücü; armasına sevdalı taraftarıdır. Bu büyük camiaya gönül veren herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”